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Кобахидзе: Грузинское поместье Левиль также является символом тесных исторических связей между Грузией и Францией


26.09.2026   23:01


«Грузинское поместье Левиль также является символом тесных исторических связей между Грузией и Францией. Я верю, что этот масштабный проект, реализованный в плодотворном партнерстве между двумя странами, станет новой платформой для диалога и сотрудничества», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на мероприятии, посвященном завершению реставрационных работ в усадьбе Левиль.

Глава правительства выразил особую благодарность французскому народу и партнерам, чья неоценимая поддержка позволила восстановить историческое наследие Грузии.

«Мы выражаем особую благодарность французскому народу и нашим дорогим партнерам, чья неоценимая поддержка позволила восстановить наше историческое наследие. С сегодняшнего дня грузинское имение Левиль функционирует в полном объеме как открытый образовательный и творческий центр для наших соотечественников, диаспоры и всех, кто хочет познакомиться с историей и культурой Грузии из первых рук. Хочу еще раз подчеркнуть, что это особый, очень эмоциональный день для каждого из нас, и я хотел бы поздравить всех с этим знаменательным днем», — отметил премьер-министр.


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