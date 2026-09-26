Кобахидзе: Грузинское поместье Левиль также является символом тесных исторических связей между Грузией и Францией

26.09.2026 23:01





«Грузинское поместье Левиль также является символом тесных исторических связей между Грузией и Францией. Я верю, что этот масштабный проект, реализованный в плодотворном партнерстве между двумя странами, станет новой платформой для диалога и сотрудничества», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на мероприятии, посвященном завершению реставрационных работ в усадьбе Левиль.



Глава правительства выразил особую благодарность французскому народу и партнерам, чья неоценимая поддержка позволила восстановить историческое наследие Грузии.



«Мы выражаем особую благодарность французскому народу и нашим дорогим партнерам, чья неоценимая поддержка позволила восстановить наше историческое наследие. С сегодняшнего дня грузинское имение Левиль функционирует в полном объеме как открытый образовательный и творческий центр для наших соотечественников, диаспоры и всех, кто хочет познакомиться с историей и культурой Грузии из первых рук. Хочу еще раз подчеркнуть, что это особый, очень эмоциональный день для каждого из нас, и я хотел бы поздравить всех с этим знаменательным днем», — отметил премьер-министр.







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