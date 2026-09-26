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Состоялась официальная церемония открытия восстановленного грузинского поместья Левиль во Франции
26.09.2026 22:47
«Это место, расположенное почти в четырёх тысячах километров от Грузии, на протяжении столетия было частью грузинской политической истории, частью той истории, которая не смогла продолжиться в Грузии и была вынужденно продолжена на чужой земле», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в своем слове на официальной церемонии открытия восстановленного грузинского поместья Левиль.
Как отметил председатель парламента, история Левиля – это не только история большой политики. По его словам, Левиль стал тем пространством во Франции, где долгое время хранилась память независимой Грузии.
«После советизации Грузии в 1921 году члены правительства Демократической Республики Грузия покинули страну, унеся с собой надежду на продолжение борьбы за восстановление свободы и независимости Грузии.
Эмигранты унесли с собой политическую память независимой Грузии, её конституционные и государственные традиции, дипломатические связи и веру в то, что оккупация 1921 года не станет концом истории независимости Грузии», — сказал он.
По словам Папуашвили, значительная часть политических деятелей первого республиканского блока не смогла вернуться на родину, но в вернулось в Грузию то, что они сохраняли годами — идея независимого государства.
«Спустя столетие после основания Левиля независимая Грузия сама вернулась сюда. Сегодня мы видим результат почти десятилетней работы, и мы уже открываем реабилитированный Левиль», — отметил Шалва Папуашвили.
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