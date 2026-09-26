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Парадзюдоист Леван Гугава завоевал титул чемпиона мира
26.09.2026 22:45
Грузинский парадзюдоист Леван Гугава (J2, 81 кг) стал чемпионом мира.
В финальном поединке Гугава победил казахстанского соперника и принес грузинской команде вторую золотую медаль на текущем турнире. Леван Гугава также является двукратным чемпионом Европы.
25 сентября золотую медаль для грузинской команды на проходящем в Тбилиси чемпионате мира завоевал Саба Багдавадзе (J1, 81 кг).
Чемпионат мира по парадзюдо завершится 27 сентября.
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