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Парадзюдоист Леван Гугава завоевал титул чемпиона мира


26.09.2026   22:45


Грузинский парадзюдоист Леван Гугава (J2, 81 кг) стал чемпионом мира.

В финальном поединке Гугава победил казахстанского соперника и принес грузинской команде вторую золотую медаль на текущем турнире. Леван Гугава также является двукратным чемпионом Европы.

25 сентября золотую медаль для грузинской команды на проходящем в Тбилиси чемпионате мира завоевал Саба Багдавадзе (J1, 81 кг).

Чемпионат мира по парадзюдо завершится 27 сентября.


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