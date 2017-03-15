МИД Грузии: Россия сделала еще один шаг к аннексии грузинских территорий

15.03.2017 14:55 Тбилиси осуждает «соглашение» о вхождении войск самопровозглашенного Цхинвальского региона в состав российской армии, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.



13 марта правительство России подписало «соглашение» о вхождении отдельных подразделений т.н. вооруженных сил т.н. Южной Осетии в состав российской армии, а накануне эти предложения одобрил Владимир Путин.



Давид Дондуа, комментируя последние события, заявил, что действия Москвы являются нарушением соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



«Российские оккупационные силы находятся на территории нашей страны с августа 2008 года и они полностью контролируют ситуацию в области безопасности. Так что, с этой стороны ничего не изменится, но это еще один шаг к аннексии грузинских территорий. Это очередная российская провокация, направленная на дестабилизацию региона», — сказал замглавы МИД Грузии.



Т.н. соглашение о вхождении армейских подразделений Цхинвальского региона в состав российских вооруженных сил было разработано в рамках «договора» о сотрудничестве, подписанного в марте 2015 года. Изначально «договор» предусматривал формирование общего пространства обороны.



В этом документе уточняется, что под «вхождением отдельных подразделений в состав Вооруженных сил России» понимается прием граждан на службу по контракту в армию России и направление их на российскую военную базу (РВБ) в добровольном порядке. При заключении контракта с российской армией жители оккупированного грузинского региона должны будут уволиться с военной службы в т.н. Южной Осетии.



Цхинвальский регион и Абхазия, не контролируются центральными властями Грузии и после грузино-россйской войны 2008 года объявлены оккупированными территориями. Независимость т.н. Южной Осетии и Абхазии в настоящее время признают четыре государства в мире – Россия, Венесуэла, а также островные государства Никарагуа и Науру.















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