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Уроженец Панкисского ущелья погиб вместе с членами семьи в Сирии


26.07.2017   19:32
В Сирии во время боевых действий, приблизительно две недели назад, уроженец Панкисского ущелья, предположительно, воевавший в рядах «Исламского государства», погиб вместе с членами своей семьи, - информацию об этом распространяет газета «Квирис палитра» («Палитра недели»).

Как сообщается, предположительно во время воздушной атаки вместе с бойцом «Халифата» погибли его жена и двое малолетних ребенка.

«Так же у нас есть информация, что, предположительно, погибли еще несколько грузинских граждан, которые воевали в рядах «Исламского государства». Точной информацией пока не владеем.

В результате успешных операций, которые в последнее время были проведены сирийскими правительственными войсками и международной коалицией, «Халифат» несет большие потери как в территориальной точки зрения, так и с точки зрения человеческого ресурса», - пишет «Квирис палитра».






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