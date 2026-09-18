МВД Грузии опровергло информацию о предоставлении убежища российскому дезертиру

18.09.2026 23:50





Министерство внутренних дел Грузии опровергло сообщения СМИ о предоставлении международной защиты 22-летнему российскому дезертиру Владиславу Татаринцеву.



В ведомстве информацию назвали «полной ложью» и заявили, что компетентные органы страны не принимали подобных решений.



«Сообщение СМИ о том, что Грузия предоставила Владиславу Татаринцеву, дезертиру из российской армии, международную защиту сроком на один год, является полной ложью и не соответствует действительности… Ему не предоставлялся ни статус беженца, ни статус дополнительной защиты, предусмотренные законом Грузии «О международной защите»», — говорится в заявлении МВД, распространенном в СМИ.



Ведомство уточнило, что в настоящее время Татаринцев находится в пенитенциарном учреждении по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы (ч. 1 ст. 19-344 УК Грузии). По данным следствия, россиянин нелегально попал на территорию страны в апреле 2026 года.



Ранее издание «Медиазона» со ссылкой на правозащитников сообщило, что Грузия впервые предоставила гуманитарный статус сроком на один год российскому военнослужащему, сбежавшему из армии.



По данным правозащитных организаций, Татаринцев дезертировал со службы в 2025 году при содействии антивоенного проекта «Идите лесом». Летом 2026 года при попытке перейти границу с Турцией в обход пунктов пропуска его задержали грузинские пограничники. Находясь под стражей, россиянин подал прошение о предоставлении убежища.



Предоставление политического убежища или международной защиты гражданам РФ, спасающимся от мобилизации и участия в войне против Украины, остается крайне редким прецедентом для Грузии. Правозащитники неоднократно отмечали, что Тбилиси практически поголовно отказывает российским оппозиционерам и дезертирам в статусе беженца или въезде в страну.



Очередное судебное заседание по уголовному делу Татаринцева назначено на 23 сентября.





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