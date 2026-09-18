Верховный суд Грузии признал допустимой экстрадицию Михаила Тимофеева в Россию

18.09.2026 23:51





Верховный суд Грузии признал допустимой экстрадицию Михаила Тимофеева в Россию, сообщает Radio Tavisupleba со ссылкой на его адвоката Русудан Мчедлишвили.



Верховный суд Грузии оставил в силе решение Тбилисского городского суда, признавшего допустимой экстрадицию бывшего помощника Фургала в РФ.



По словам адвоката, Верховный суд рассмотрел дело без участия сторон, несмотря на просьбу защиты провести устное слушание.



Письменная часть решения должна быть вручена защите в понедельник. По словам Мчедлишвили, «до понедельника дело и принятое решение также не будут направлены министру юстиции».



После решения суда окончательное решение об экстрадиции предстоит принять министру юстиции Грузии Паате Салиа.



Защита уже обратилась к министру с просьбой отказаться от выдачи Тимофеева России. Адвокаты указывают на возможные политические мотивы уголовного преследования, состояние здоровья Тимофеева, вопросы, связанные со сроками давности уголовного дела в РФ, а также риски ненадлежащего обращения в случае его передачи российским властям.



Тимофеев, по данным защиты, ранее был помощником Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края и оппозиционного политика. Россия обвиняет Тимофеева в причастности к организованной группе, связанной с убийствами и покушениями на убийство в 2004–2005 годах. Сам Тимофеев обвинения отрицает и считает дело политически мотивированным.



Защита также ссылается на решение ЕСПЧ по делу Sumbayev v. Georgia (№ 45240/22) и просит оценить, изменились ли обстоятельства, на которых ранее основывалась позиция Грузии по вопросу экстрадиции в РФ.



Адвокаты заявили о намерении обратиться в ЕСПЧ с просьбой о применении временной меры, которая может использоваться в ситуациях, когда передача человека другому государству создаёт серьёзный и необратимый риск для его жизни или угрозу ненадлежащего обращения.





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