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Учения оккупантов в Абхазии представляет угрозу Грузии - Изория


13.09.2017   20:02
Министр обороны Грузии Леван Изория оценивает начавшиеся в Абхазии военные учения как нарушение международных норм.

Как заявил Изория журналистам, грузинская сторона воспринимает учения как угрозу.

«Всякого типа активность на оккупированных территориях, то есть наших территориях, особенно с военной точки зрения, является антиконституционной и незаконной и строго критикуется международным содружеством. Мы воспринимаем это как угрозу и говорим, что это очередное нарушение международных правовых норм», - заявил Изория.

В оккупированной Абхазии проходят российские военные тактические учения. В них принимают участие около 300 единиц военнослужащих и спецтехники.

Учения продлятся до конца недели.






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