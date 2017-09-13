Учения оккупантов в Абхазии представляет угрозу Грузии - Изория

13.09.2017 20:02 Министр обороны Грузии Леван Изория оценивает начавшиеся в Абхазии военные учения как нарушение международных норм.



Как заявил Изория журналистам, грузинская сторона воспринимает учения как угрозу.



«Всякого типа активность на оккупированных территориях, то есть наших территориях, особенно с военной точки зрения, является антиконституционной и незаконной и строго критикуется международным содружеством. Мы воспринимаем это как угрозу и говорим, что это очередное нарушение международных правовых норм», - заявил Изория.



В оккупированной Абхазии проходят российские военные тактические учения. В них принимают участие около 300 единиц военнослужащих и спецтехники.



Учения продлятся до конца недели.















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