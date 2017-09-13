|
Учения оккупантов в Абхазии представляет угрозу Грузии - Изория
13.09.2017 20:02
Министр обороны Грузии Леван Изория оценивает начавшиеся в Абхазии военные учения как нарушение международных норм.
Как заявил Изория журналистам, грузинская сторона воспринимает учения как угрозу.
«Всякого типа активность на оккупированных территориях, то есть наших территориях, особенно с военной точки зрения, является антиконституционной и незаконной и строго критикуется международным содружеством. Мы воспринимаем это как угрозу и говорим, что это очередное нарушение международных правовых норм», - заявил Изория.
В оккупированной Абхазии проходят российские военные тактические учения. В них принимают участие около 300 единиц военнослужащих и спецтехники.
Учения продлятся до конца недели.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна