Грузинская сторона не подтверждает, что Гиунашвили обменяли на абхазского заключенного

27.11.2017 11:29 Георгия Гиунашвили, который находился в цхинвальском изоляторе18 месяцев, выпустили, и сегодня 26 ноября его передали представителям центральной власти. Российские СМИ пишут, что Гиунашвили передали грузинской стороне в обмен на абхазского заключенного из тюрьмы Грузии, однако правительство Грузии не подтверждает это.



По информации аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, Георгий Гиунашвили находится в собственной семье, во временном поселении вынужденно перемещенных лиц.



В июне 2016 года жителя села Дисеви Горийского района Георгия Гиунашвили задержали по обвинению в пересечении т.н. границы. Вопрос об его освобождении рассматривался в разных форматах, в том числе в женевских международных переговорах, и на встречах механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Эргнети (IPRM).



"В течение последних лет существует позитивный опыт сотрудничества вокруг подобных вопросов, а также в рамках грузинско-абхазских и грузинско-осетинских отношений освобождение Георгия Гиунашвили является важным и позитивным шагом в миротворческом процессе, и позитивно отражается в целом на миротворческом процессе в рамках грузинско-абхазских и грузинско-осетинских отношений"- считают в министерстве.



По сообщению российского информационного агентства "Спутник", в Цхинвали считают, что это освобождение является результатом сотрудничества двух конфликтных регионов, Абхазии и т.н. Южной Осетии, поскольку Гиунашвили выпустили из тюрьмы взамен за освобождение из тюрьмы абхазского заключенного. На освобождении Гиунашвили присутствовал представитель Абхазии по вопросам сотрудничества с гуманитарными миссиями и с международными организациями Зураб Лакербая.

















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