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Гостиницы в Грузии в 2016 году приняли более 2,5 миллионов гостей


01.09.2017   14:26
В Грузии в 2016 года гостиницы приняли 2,5 миллионов гостей, что на 37% больше в сравнении с показателями аналогичного периода предыдущего года. Об этом говорится в материалах Национальной службы статистики страны «Сакстат».

Согласно статистике, в 2016 году в Грузии функционировало 1496 гостиниц. Из них 99,5% были частными, а 0,5% принадлежали государству. Примечательно, что только за 2016 год в Грузии открылось более 270 гостиниц.

Чаще всего в гостиницах останавливались визитеры из других стран – 65,8% постояльцев, а 34,2% гостей были гражданами Грузии.

Особым спросом номера пользуются у визитеров из Турции (24%) и Ирана (11,8%), а также из Польши (21,1%), Германии (18,1%) и России (13,8%).

В прошлом году количество номеров в гостиницах Грузии составляло 28.4 тысячи, а число мест — 61,4 тысячи. 10% номеров — это люксы, 12,9% — одноместные номера, 57,8% — номер на двоих, 19,3% — трехместные и другие номера.

В гостиницах Грузии 74,6% постояльцев останавливаются с целью отдыха. 16% остановившихся в отелях в прошлом году, приезжали в Грузию с деловыми и рабочими визитами, 1,6% приехали в Грузию для лечения, а 7,8% гостей — по другим причинам.

Согласно данным Национальной администрации туризма, граждане РФ оказались на первом месте среди иностранцев, посетивших Грузию в июле 2017 года. На втором месте граждане Армении – более 209 тысяч человек, а на третьем — граждане Азербайджана — более 190 тысяч граждан.






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