Застрявшие в Рейхстаге - в России построят свой Рейхстаг для тренировок «патриотов»

22.02.2017 18:41 Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о строительстве модели здания Рейхстага для тренировок юнармейцев. По его словам, так у них появится возможность «штурмовать конкретное место», а не «что попало»



В парке «Патриот» в Кубинке строится здание Рейхстага, которое смогут штурмовать юнармейцы, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу во время своего выступления в Госдуме в среду, передает корреспондент РБК.



«В парке «Патриот» строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место», — сказал Шойгу.



По его словам, кроме модели здания Рейхстага в парке «Патриот» будет построена «полноразмерная партизанская деревня», в которой разместят «класс подготовки подрывников», «землянку замполита», кухню, повара, партизанскую баню, а также коровник и свинарник.



Шойгу также рассказал, что сейчас в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, и уже в этом году посетители парка смогут «почувствовать атмосферу» — например, провести день на службе на подводной лодке и «попробовать компот и макароны по-флотски».



Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года. Парк расположен рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области.



Патриотическое движение «Юнармия» было создано 29 октября 2015 года по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу на основе детско-юношеской организации «Движение юных патриотов», которое существовало с конца 1990-х годов.



29 июля 2016 года движение «Юнармия» получило государственную регистрацию.



РБК











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