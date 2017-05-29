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Премьер-министр: Грузия создала все предпосылки для принятия ее в НАТО


29.05.2017   12:55
"Верностью интеграции в НАТО, и общей евроатлантической безопасности Грузия уже создала предпосылку, чтобы НАТО сделала последующие шаги на пути вступления нашей страны в альянс"- заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

По его же словам, он может с гордостью отметить, что Грузия является хорошим примером европейского государства, которое, несмотря на все внутренние и внешние вызовы последовательно продолжает идти по пути демократизации, возрождения институтов, экономического развития, и институциональной интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

"Мы хорошо осознаем вызовы, которые стоят перед нами. Оккупация и милитаризация Россией 20% Грузии, суверенного государства, создает значительную угрозу нашей национальной безопасности. Кроме того, незаконная аннексия Крыма, за которой последовали дестабилизация в Восточной Украине, и передел сферы влияния, преследует целью уничтожение огромного прогресса, достигнутого в строительстве единой, свободной и мирной Европы, как громадного достижения евроатлантического общества.

Нашим ответом на этот вызов является больше демократизации, больше экономического развития, и европейской и евроатлантической интеграции. Единственным действенным ответом Запада на эти вызовы должно быть больше единства и твердости в вопросе защиты свободы и других основополагающих ценностей, политика открытых дверей, и четкая поддержка евроатлантических стремлений европейских стран. С данной точки зрения я убежден, верностью демократическим реформам, интеграции с НАТО, и общей евроатлантической безопасности Грузия уже создала предпосылку, чтобы НАТО сделала последующие шаги на пути вступления нашей страны в альянс"- отметил премьер-министр Грузии.







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