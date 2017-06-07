По делу Мухтарлы допрошены более 100 человек - Талаквадзе

07.06.2017 10:51 По делу афганского журналиста Афгана Мухтарлы допрошено более 100 человек, изъято более 30 записей с камер, - об этом лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил в эфире программы «Арчевани» («Выбор») на канале «Рустави 2».



Как отметил Талаквадзе, следствие началось незамедлительно после случившегося. «По судебному постановлению изъяты записи более чем с 30 видеокамер. Идет этап сканирования в связи с телевышками. Допрошены более 100 человек и этот процесс продолжается.



Также Грузия обратилась к азербайджанской стороне и попросила обеспечить допрос Мухтарлы нашими следователями в учреждении по исполнению наказаний Азербайджана, и чтобы протокол этого допроса был приложен к делу», - заявил Талаквадзе.

















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