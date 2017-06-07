Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

По делу Мухтарлы допрошены более 100 человек - Талаквадзе


07.06.2017   10:51
По делу афганского журналиста Афгана Мухтарлы допрошено более 100 человек, изъято более 30 записей с камер, - об этом лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил в эфире программы «Арчевани» («Выбор») на канале «Рустави 2».

Как отметил Талаквадзе, следствие началось незамедлительно после случившегося. «По судебному постановлению изъяты записи более чем с 30 видеокамер. Идет этап сканирования в связи с телевышками. Допрошены более 100 человек и этот процесс продолжается.

Также Грузия обратилась к азербайджанской стороне и попросила обеспечить допрос Мухтарлы нашими следователями в учреждении по исполнению наказаний Азербайджана, и чтобы протокол этого допроса был приложен к делу», - заявил Талаквадзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Еще одна иранская авиакомпания начала выполнять рейсы Тегеран-Тбилиси
Грузия на 70-м месте в рейтинге туристической инфраструктуры
Создается рабочая группа по контейнерным перевозкам между Ираном и Грузией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии бьют тревогу - туристов стало меньше
ВС Абхазии в изгнании требует нового расследования убийства в Гиги Отхозория
Нам важно, чтобы блага евроинтеграции отразились на жизни каждого гражданина - Цихелашвили
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии вновь призвал к консультациям по Конституции
В Дагестане полицейские нашли труп пропавшей девочки
Эксперты безопасности выражают обеспокоенность в связи с конституционными изменениями
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна