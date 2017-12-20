Изория: Противовоздушная система, приобретенная во Франции, уже находится в Грузии

20.12.2017 14:59 Министр обороны Леван Изория назвал систему противовоздушной обороны одним из главных приоритетов на комитетских слушаниях в парламенте комитета и отметил, что сотрудничество с французскими коллегами будет продолжено в этом направлении.



«В течение года я был в Париже, где у меня была возможность на месте осмотреть на заводах то техническое оснащение, которое мы приобрели, и оно уже находится в Грузии. Исходя из этого, в рамках первой фазы, мы сделаем все возможное, чтобы наше воздушное пространство было более защищено, и мы готовы продолжить вторую фазу вместе с французскими коллегами», — заявил Леван Изорий.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

