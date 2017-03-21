Нужен ли Грузии диалог с Россией?

21.03.2017 15:22 «Усиление вооружения дислоцированных в оккупированной Абхазии баз специалисты называют «демонстрированием силы» и заявляют, что Россия использует Абхазию в своих геополитических интересах. Напомним, что факт ввоза зенитно-ракетных систем С-300 на территорию Абхазии зафиксировали волонтеры международного разведывательного общества InformNapalm. Они получили первоначальную информацию от жителей оккупированной Абхазии. По их словам, 10 марта из России в Абхазию прибыл железнодорожный эшелон - около 30 вагонов, в том числе и с открытыми платформами и грузовыми машинами, гружеными крупногабаритными металлоконструкциями. По их информации, новый третий дивизион С-300 будет размещен в Очамчирском или Гальском районе», - пишет газета «Резонанси».



«о словам бывшего министра безопасности Абхазии Левана Кикнадзе, Россия ввезет столько вооружения, сколько посчитает нужным, и не будет советоваться с кем-либо.



«Есть предположение, что из-за подписания Грузией соглашения об ассоциации и получения безвизового режима Россия решила усилить свои вооруженные силы. Но я все же думаю, что она делает не для того, чтобы затем пугать нас. Они делают это, чтобы разозлить нас. Кроме этого, усиление вооруженных сил на территории Абхазии приведет к увеличению военного контингента. А это означает рост российского населения, к чему давно стремятся российские власти», - отметил Леван Кикнадзе.



Бригадный генерал, аналитик по вопросам военной отрасли, политики и безопасности Амиран Салуквадзе считает, что эти действия не связаны с получением Грузией безвизового режима, потому что для России это не представляет опасности, чего нельзя сказать о сближении Грузии и НАТО», - пишет автор статьи.



«Для России угрозой является наше сближение с НАТО. Тем более альянс не раз заявлял, что Грузия готова к вступлению. Тут есть и другие факторы, активизация НАТО на Черном море и расширения альянса в целом, что больше всего раздражает Россию и она этого не скрывает. А то, что Кавказ жизненно важен для России, известно всем. Вступление любого кавказского государства в НАТО будет для России неприемлемым», - говорит Амиран Салуквадзе и поясняет, что эта активизация происходит в соответствии с долгосрочными планами Кремля.



«Россия модернизирует свои вооруженные силы. Старая техника выводится из эксплуатации, а вместо нее принимается новая. Уже обновлено более 50% российской военной техники. За последние годы они получили более 5000 единиц техники: танки, самолеты, вертолеты, зенитно-ракетные комплексы, ракетные системы «Искандеры» и т.д. Почему-то мы думаем, что это вооружение отправится в любую точку, кроме кавказских баз. Они работают по плану. Разумеется, южное и юго-западное направление, т.е. Донбасс, для них приоритетней, но техника поступает и в других направлениях», - говорит Амиран Салуквадзе. По его словам, Россия работает над всеми сценариями и 5-10-летнее наблюдение показало, что «они не бегут за ушедшим поездом, а сами пытаются создать сценарии и повлиять на глобальную политику.



«Я всегда считал и сейчас считаю, что нужно говорить даже с врагом. Не нужно робеть или говорить агрессивно. С врагом нужно говорить так же, как и с другом. Тем более что соседей не выбирают и диалог поможет сохранить мир. Нам очень важно выиграть время. Многое зависит и от встречи Путина с Трампом. Охлаждение или потепление в отношениях США или России могут сулить нам опасность. В случае потепления они могут поторговаться по поводу Грузии, а охлаждение отношений будет означать отсутствие диалога с Западом, что приведет к активизации России на постсоветском пространстве», - говорит Амиран Салуквадзе и отмечает, что со стороны Грузии необходимо проводить обдуманную, умную политику как в западном, так и в российском направлении и укреплять государство с точки зрения экономики и силовых структур.















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