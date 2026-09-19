Кобахидзе: Мы добились значительного прогресса в сельском хозяйстве по всем направлениям

19.09.2026 15:57





«Сегодня мы отмечаем День фермера. Это очень важный день для каждого из нас», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвящённом Дню фермера.



Как отметил глава правительства, от труда фермеров в Грузии зависит очень многое.



«От труда фермеров зависит укрепление нашей страны, экономическое развитие, продовольственная безопасность, социальная стабильность и, конечно же, сильное село и сильное сельское хозяйство. Поэтому хочу поблагодарить каждого из вас, фермеров, за ваш труд. Этот труд действительно является одним из очень важных проявлений патриотизма.



У нас есть очень значительный прогресс в сельском хозяйстве по всем направлениям. Этот прогресс подтверждается конкретными результатами. В прошлом году общий объём производства агробизнеса достиг почти 20 миллиардов лари, что в 2,5 раза выше показателя 2012 года. ВВП, созданный в сельском хозяйстве, вырос до 5,4 миллиарда лари и сегодня составляет почти 6% национальной экономики. Число занятых в сельской местности превысило 577 тысяч человек, а уровень безработицы снизился до 11,2%. Эти результаты свидетельствуют о том, что мы постоянно продвигаемся вперёд, однако сельское хозяйство нуждается в постоянной заботе и постоянном развитии. Для этого государство многое делает и в будущем будет делать ещё многое», — заявил премьер-министр.







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