Сильный дождь создал проблемы в Батуми

19.09.2026 14:43





В Батуми в результате сильного дождя затопило несколько улиц. По словам граждан, особенные проблемы на улицах Агмашенебели, Кобаладзе, Химшиашвили и Абусеридзе.



Вода также затруднила автомобильное движение на дорогах.



Местные жители требуют привести в порядок ливневые сливные каналы. По их словам, во время сильных дождей фиксируются случаи подтопления, что затрудняет передвижение. Граждане обращаются к мэрии Батуми.





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