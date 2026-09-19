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Сильный дождь создал проблемы в Батуми
19.09.2026 14:43
В Батуми в результате сильного дождя затопило несколько улиц. По словам граждан, особенные проблемы на улицах Агмашенебели, Кобаладзе, Химшиашвили и Абусеридзе.
Вода также затруднила автомобильное движение на дорогах.
Местные жители требуют привести в порядок ливневые сливные каналы. По их словам, во время сильных дождей фиксируются случаи подтопления, что затрудняет передвижение. Граждане обращаются к мэрии Батуми.
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