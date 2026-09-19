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Сильный дождь создал проблемы в Батуми


19.09.2026   14:43


В Батуми в результате сильного дождя затопило несколько улиц. По словам граждан, особенные проблемы на улицах Агмашенебели, Кобаладзе, Химшиашвили и Абусеридзе.

Вода также затруднила автомобильное движение на дорогах.

Местные жители требуют привести в порядок ливневые сливные каналы. По их словам, во время сильных дождей фиксируются случаи подтопления, что затрудняет передвижение. Граждане обращаются к мэрии Батуми.


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