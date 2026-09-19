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Из-за интоксикации в детских садах потребовалась госпитализация более 100 детей - Минздрав
19.09.2026 14:41
По заявлению министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, из-за интоксикации в детских садах потребовалась госпитализация более 100 детей.
Как заявил Сарджвеладзе журналистам, состояние ни одного из детей не имело риска осложнений.
«Более 100 детей потребовалось госпитализировать, однако, к счастью, ни в одном случае их состояние не было таким, которое требовало бы чрезвычайного внимания с точки зрения ожидания риска ухудшения состояния», - заявил Сарджвеладзе.
По его словам, причины произошедшего установит следствие.
«В результате полноценного расследования мы будем знать, что произошло, и каждый, кто окажется виновен, если виноват, должен будет ответить.
Я не вижу причин выражать какие-либо упреки Национальному агентству продовольствия. Интересно, почему должна вставать ответственность контролирующего звена, когда оно контролирует», - заявил Сарджвеладзе.
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