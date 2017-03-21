Судебное заседание по делу экс-генконсула Грузии в Одессе перенесли на 27 марта

21.03.2017 19:40 Печерский районный суд Киева перенес на 27 марта заседания по избранию меры пресечения для экс-генконсулу Грузии в Одессе Теймураза Нишнианидзе. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил корреспондент.



"Заседание перенесли на следующий понедельник потому, что судья до сих пор не получила документы от грузинского министерства иностранных дел, которые подтвердили бы, что господин Нишнианидзе занимал пост в то время, за которое якобы были совершены преступления, в которых его обвиняет генеральная прокуратура", - отмечает корреспондент.



Также журналист добавил, что судью интересует именно тот факт, был ли у Нишнианидзе дипломатический иммунитет. "Если он был (иммунитет, - ред.), то судья просто не может принимать любые решения по этому делу", - отметил корреспондент.



Напомним, Нишнианидзе были вручены повестка и подозрение в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.



Следствие утверждает, что в период с июня 2012 г. по ноябрь 2013 г., действуя в сговоре с работниками консульства, он предоставил в налоговую Украины документы на возмещение более 17 млн ​​грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen и др. Это дало основание для возвращения им как иностранцам налога на добавленную стоимость.



Таким образом, суммарная цена "приобретенных" сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна была бы составить более 100 млн грн, или более 12 млн долл. по соответствующему курсу того времени.



Для себя лично Нишнианидзе добился возмещения НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства поступали на его личный счет и в дальнейшем были сняты наличными в банковских терминалах Одессы и Киева.















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