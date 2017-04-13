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МИД Грузии расценивает запланированный визит Сергея Лаврова в Абхазию как провокационный шаг
13.04.2017 22:32
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе расценивает запланированный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию как провокационный шаг.
Как заявил Джанелидзе в беседе с журналистами, международная общественность поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и всегда будет рядом с Грузией, когда речь идет о нормах международного права и мирного урегулирования конфликта.
«Мы видим, что Россия продолжает провокационные шаги и действия. К сожалению, визит главы МИД России не первый в оккупированные регионы. Визиты были осуществлены и в 2008, 2009 и 2011 годах. Это полное игнорирование международного права, международных норм и принципов. Разумеется, международная общественность поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и всегда будет рядом с Грузией, когда речь идет о нормах международного права и мирного урегулирования конфликта», - заявил Михаил Джанелидзе.
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