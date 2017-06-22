Курмухская церковь Святого Георгия в Азербайджане находится в плачевном состоянии

22.06.2017 19:12 Местные жители специально для "елекомпании "Рустави 2" с риском для жизни сняли на мобильный телефоне церковь Святого Георгия Курмухи. Сами они опасаются говорить на камеру, поскольку из-за этого их, по их же словам, могут наказать азербайджанские силовики. Родственники проживающих в Саингило (исторический регион Грузии, находящийся в составе Азербайджана - ред.) рассказали телекомпании, что состояние памятника культурного наследия является плачевным, и местным грузинам не дают возможность молиться там каждую неделю.



Другая часть местных говорит, что в историческом Херети идет процесс присваивания памятников культурного наследия. Местные, из-за того, что бояться полиции, стараются тайком снять фото своего храма.



Епископ Хорнабуджи и Херети впервые рассказывает "Курьеру" детали заседания комитета религии, проведенного вчера в Баку, где рассмотрели вопрос церкви Курмухи, находящейся в историческом Херети. По словам владыки Дмитрия Капанадзе, азербайджанская сторона начала расследование из-за оскорбительного эпизода, снятого передачей азербайджанского телеканала в грузинском храме.



С религиозным комитетом Азербайджана в связи с церковью Курмухи встретился также посол Грузии в Азербайджане.



Даст ли власть Азербайджана грузинскому приходу в историческом Херети проводить богослужение в церкви Курмухи, и будет ли памятник защищен, по заявлению грузинского духовенства, будет известно в скором будущем.



А до того местные сообщили, что у церкви Курмухи все чаще появляются азербайджанские правоохранители, и проверяют телефоны у вышедших из церкви прихожан.























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