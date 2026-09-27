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Кобахидзе: 27 сентября – чрезвычайно трагический день, напоминающий нам о тяжести абхазской войны


27.09.2026   11:53


27 сентября – чрезвычайно трагический день, напоминающий нам о тяжести абхазской войны. В этот день мы вспоминаем героев, погибших в Абхазии, отдаем дань уважения их героизму и памяти. Наш долг – сделать все возможное для мирного восстановления территориальной целостности, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам у Мемориала героям, погибшим за единство Грузии, где в связи с Днем падения Сухуми он почтил память погибших.

По словам главы правительства, необходимо сделать все возможное для мирного восстановления территориальной целостности.

«27 сентября — чрезвычайно трагический день, напоминающий нам о тяжести абхазской войны, и в этот день мы вспоминаем героев, погибших в Абхазии, и отдаем дань уважения их героизму и памяти. Этот день напоминает нам о нашем долге перед этими героями. Наш долг — сделать все возможное для мирного восстановления территориальной целостности. Это была их мечта. Именно ради этой мечты наши герои пожертвовали собой, и наш долг — сделать все возможное для мирного восстановления территориальной целостности и осуществления их мечты», — сказал премьер-министр.


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