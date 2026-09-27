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Германия по-прежнему твердо и непоколебимо стоит вместе с Грузией - посольство


27.09.2026   11:56


День, объединяющий поколения, даты, глубоко запечатлевшиеся в памяти всей страны, 27 сентября – именно такой день для Грузии, – говорится в сообщении посольства Германии в Грузии, опубликованном в социальной сети.

Как говорится в заявлении посольства, даже спустя 33 года после падения Сухуми боль утраченной родины, разрушенной жизни и потери близких по-прежнему ощущается во многих семьях, в том числе и в поколении, которое еще не родилось в то время.

«Сегодня мы разделяем боль и скорбь грузинского народа. Германия продолжает твердо и непоколебимо стоять вместе с Грузией и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ. Пусть память об этом дне еще больше укрепит нас в неустанной работе во имя диалога, устойчивого мира и европейского будущего, в котором возможно примирение», – говорится в заявлении.


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