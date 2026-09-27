Джинчарадзе: Для нас главное не только возвращение в Абхазию, но и возвращение абхазов

27.09.2026 11:49





Наш долг и обязанность - продолжать мирную политику. Для нас главное не только возвращение в Абхазию, но и возвращение абхазов, - заявил журналистам у Мемориала героев председатель правительства Автономной Республики Абхазия Георгий Джинчарадзе.



По его словам, они сделают всё для достижения этой цели мирно, взаимным уважением и взаимным доверием.



«27 сентября - самая трагическая дата в новейшей истории Грузии. Это особенно болезненная дата для нашего населения, вынужденно покинувшего свои дома. Сегодня мы отдаём дань уважения нашим героям, их памяти, именам тех, кто отдал свои жизни ради нашей Грузии и веры в мирное будущее Абхазии. Наш долг и обязанность - продолжать эту мирную политику - для нас главнейшее не только возвращение в Абхазию, но и возвращение абхазов. Мы сделаем всё для того, чтобы достичь этой цели мирно, взаимным уважением и взаимным доверием. Когда этот день наступит, это будет не победа одной стороны над другой, а победа человечности над войной. Я верю и убеждён, что этот день обязательно наступит, и мы все вместе 27 сентября в Сухуми будем праздновать праздник Воздвижения Креста Господня. Да благословит Бог Грузию», - заявил Георгий Джинчарадзе.





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