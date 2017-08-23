Посол Грузии в Украине обещает не допустить поездок грузинских школьников в крымский «Артек»

23.08.2017 22:53 Посол Грузии в Украине Гела Думбадзе пообещал в дальнейшем не допускать поездок грузинских школьников в детский лагерь «Артек» в аннексированном Крыму. Об этом 23 августа в комментарии Крым.Реалии сообщил сам посол.



«Когда мы из своих каналов получили эту информацию, то мы незамедлительно отреагировали: связались с Министерством иностранных дел Грузии, Министерством образования Грузии. Буквально через несколько часов появилось большое заявление минобразования. Поездка детей в Крым – это было личное решение одной из школ. С педагогом была проведена соответствующая беседа: быстрая, четкая и строгая. Мы в дальнейшем будем максимально стараться не допустить такие факты», – сказал Думбадзе.



Посол Грузии добавил, что его страна уважает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.



Ранее СМИ опубликовали информацию, что ученики из Грузии отправились в детский лагерь «Артек» в оккупированном Крыму для изучения русского языка.



Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».















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