Изменение пражского формата на данном этапе не планируется - Абашидзе

08.11.2017 17:09 По заявлению специального представителя премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, очередная встреча с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным в Праге состоится 16 ноября.



По его же словам, в настоящее время ведутся консультации с соответствующими ведомствами по темам, которые будут рассматриваться в Праге, и первым делом с МИД Грузии.



"Повестка дня пражских встреч предусматривает рассмотрение торгово-экономических, транспортных, определенных гуманитарных вопросов. Мы сейчас проводим консультации с нашими соответствующими ведомствами, и прежде всего с Министерством иностранных дел о темах, которые будут рассматриваться в Праге. У нас постоянно идут консультации по вопросам отношений с Россией с нашими западными партнерами, которые положительно оценивают политику, и усилия Грузии в данном направлении. Самые сложные вопросы отношений с Россией, как известно, рассматриваются в рамках женевских международных консультаций. Этот формат нуждается в особой поддержке"- заявил Абашидзе.



Во встрече, запланированной 16 ноября в Праге, примут участие представители внешнеполитических ведомств и транспортной службы.



Собственно изменение формата, по информации Абашидзе, на данном этапе не планируется.



"Пражский диалог дает не только возможность рассмотрения определенных практических проблем, но и является средством двухсторонней коммуникации. Какими бы ни были сложными отношения между соседними странами, в любых "климатических условиях" необходимо существование такого канала коммуникации. На данном этапе не планируется вносить изменения в пражский формат, будущее покажет, насколько будут возможны, и нужны какие-либо изменения. Вообще отношения с Россией не простое дело. Здесь я приведу в доказательство слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего недавно, что диалог с Россией трудный, и именно поэтому и нужен этот диалог"- заявил Зураб Абашидзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

