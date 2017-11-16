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Грузия является надежным партнером в транспортной сфере региона - глава МИД


16.11.2017   10:40
Грузия является надежным партнером и важным актором в транспортной сфере региона, - об этом заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе в Ашхабаде, выступая с речью на 7-й Международной конференции по вопросам экономического развития Афганистана.

Как сообщает МИД Грузии, выступая с речью на церемонии открытия конференции, вице-премьер Грузии акцентировал внимание на важности сотрудничества в региональном формате для развития как Афганистана, так и других стран региона.

«Грузия является надежным партнером и важным актором в транспортной сфере региона. Мы активно сотрудничаем во всех основных стратегических проектах и инициативах. Грузия придает особенное значение нашему участию в новых стратегических маршрутах, в том числе “Lapis lazuli”, который инициирован правительством Афганистана и пользуется большой поддержкой Туркмении. Этот проект будет исполнять значительную роль в последующем сотрудничестве стран-участников. Глубоко убежден, что будущее развития региона по большей части зависит от таких международных проектов, как “Lapis lazuli”», - заявил министр.

Михаил Джанелидзе сказал об успешных экономических реформах правительства Грузии, которые уже принесли стране признание и высокие позиции в международных рейтингах. По его словам, Грузия развивается как связывающий Европу и Азию важный транзитно-транспортный хаб, и в этом процессе особенная роль принадлежит глубоководному порту Анаклии, который откроет новые возможности для связей двух континентов.






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