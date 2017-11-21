Цихелашвили: Следует использовать проекты строительства доверия и диалога, предлагаемые международными организациями

21.11.2017 19:57 Мы должны использовать не только международные форматы, как женевские дискуссии, но и проекты строительства доверия и диалога, которые предлагают нам международные организации – заявила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили после встречи с членами комитета мониторинге Парламентской ассамблеи Совета Европы.



По информации Цихелашвили, разговор на встрече в основном коснулся положения на оккупированных территориях.



"Члены делегации собираются посетить села вблизи от линии разделения, посетить линию оккупации. Я, разумеется, ознакомила их с существующим положением, как в разрезе безопасности, так и в гуманитарном контексте; Вызовами, с которыми сталкиваются жители оккупированных территорий; А также ознакомила с нашей миротворческой политикой, теми основными направлениями, которыми работает наша политика включенности и примирения. Говорили о планах на будущее.



Совет Европы очень активный с точки зрения мониторинга существующей ситуации, и в то же время финансирует и поддерживает многие проекты строительства доверия, являющиеся весьма важными для нас. Несмотря на то, что препятствия увеличиваются, строят ограждения, баннеры, и разные искусственные баррикады, мы должны приложить усилия для того, чтобы дать людям возможность общаться друг с другом, передвигаться исходя из своих нужд, и использовать для этого не только международные форматы, но и именно проекты строительства доверия и диалога, которые предлагают эти организации и страны-члены"- заявила Кетеван Цихелашвили.



По ее же словам, на встрече разговор коснулся положения населения Гальского района, где в течение ряда лет существуют, и имеют тенденцию постепенного ухудшения ограничения с точки зрения прав человека.

















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