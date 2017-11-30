Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии о трагедии в Батуми


30.11.2017   14:08
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призвал к максимальному усилению контроля качества строительства в стране. Квирикашвили обратился с этой просьбой к руководителям соответствующих ведомств, комментируя пожар, произошедший в батумской гостинице «Леогранд».

Пожар в гостинице «Леогранд» начался вечером 24 ноября. Жертвами пожара стали 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. Пострадали более 20 человек.

«Конечно же, должны быть приняты меры превенции для того, чтобы в будущем избежать подобных трагедий. Пожары происходят везде, и никто не застрахован от этого, однако мы должны сделать максимум для того, чтобы избежать стольких смертей. Нужно исключить любые компромиссы в процессе планирования, утверждении проектов и в процессе сдачи в эксплуатацию. Любая инвестиция важна, но жизни людей важнее, и я призываю все соответствующие органы максимально усилить контроль в этом направлении», — сказал Квирикашвили в ходе заседания правительства страны.

Премьер отдельно обратился к министру регионального развития и инфраструктуры Грузии Зурабу Алавидзе с просьбой о проведении в регионах страны рабочей кампании для того, чтобы избежать компромиссов в процессе строительства и сдачи в эксплуатацию.

Глава правительства также отметил, что расследование причин трагедии в Батуми продолжается.

Пятизвездочный 22-этажный отель «Леогранд» был введен в эксплуатацию в 2015 году, в нем расположено 180 номеров, конференц-залы, ресторан, казино и спа-центр. Владельцем гостиничного комплекса является турецкий бизнесмен Эрол Авгерен.

Расследование в связи со случившимся ведется по статье 243, часть третья: «нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна