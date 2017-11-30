Премьер-министр Грузии о трагедии в Батуми

30.11.2017 14:08 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призвал к максимальному усилению контроля качества строительства в стране. Квирикашвили обратился с этой просьбой к руководителям соответствующих ведомств, комментируя пожар, произошедший в батумской гостинице «Леогранд».



Пожар в гостинице «Леогранд» начался вечером 24 ноября. Жертвами пожара стали 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. Пострадали более 20 человек.



«Конечно же, должны быть приняты меры превенции для того, чтобы в будущем избежать подобных трагедий. Пожары происходят везде, и никто не застрахован от этого, однако мы должны сделать максимум для того, чтобы избежать стольких смертей. Нужно исключить любые компромиссы в процессе планирования, утверждении проектов и в процессе сдачи в эксплуатацию. Любая инвестиция важна, но жизни людей важнее, и я призываю все соответствующие органы максимально усилить контроль в этом направлении», — сказал Квирикашвили в ходе заседания правительства страны.



Премьер отдельно обратился к министру регионального развития и инфраструктуры Грузии Зурабу Алавидзе с просьбой о проведении в регионах страны рабочей кампании для того, чтобы избежать компромиссов в процессе строительства и сдачи в эксплуатацию.



Глава правительства также отметил, что расследование причин трагедии в Батуми продолжается.



Пятизвездочный 22-этажный отель «Леогранд» был введен в эксплуатацию в 2015 году, в нем расположено 180 номеров, конференц-залы, ресторан, казино и спа-центр. Владельцем гостиничного комплекса является турецкий бизнесмен Эрол Авгерен.



Расследование в связи со случившимся ведется по статье 243, часть третья: «нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.















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