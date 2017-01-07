|
На гендиректора «Рустави 2» совершено нападение
07.01.2017 20:59
На генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамиа и сопровождавших его лиц совершено нападение. Об этом сообщает Гварамиа в сети Фейсбук.
По словам гендиректора телекомпании, он находился в ресторане Dining Room по случаю кончины его отца, когда отключили свет, а потом неизвестные напали на него и избили.
"Я ничего не сообразил, пока не очнулся на полу. Сразу же вызвал полицию. Там вокруг камеры. На столе нападавших везде их опечатки. Обещаю, что не приму никаких извинений и метаний. Нулевая толерантность - ни больше, ни меньше. Пойду до конца. Стыд и срам той власть, которая превратила Ваке (престижный район в Тбилиси -ред.) в Бронкс (один из районов Нью-Йорка, известный своими трущобами- ред.)", - заявил Гварамиа.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна