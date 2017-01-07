На гендиректора «Рустави 2» совершено нападение

07.01.2017 20:59 На генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамиа и сопровождавших его лиц совершено нападение. Об этом сообщает Гварамиа в сети Фейсбук.



По словам гендиректора телекомпании, он находился в ресторане Dining Room по случаю кончины его отца, когда отключили свет, а потом неизвестные напали на него и избили.



"Я ничего не сообразил, пока не очнулся на полу. Сразу же вызвал полицию. Там вокруг камеры. На столе нападавших везде их опечатки. Обещаю, что не приму никаких извинений и метаний. Нулевая толерантность - ни больше, ни меньше. Пойду до конца. Стыд и срам той власть, которая превратила Ваке (престижный район в Тбилиси -ред.) в Бронкс (один из районов Нью-Йорка, известный своими трущобами- ред.)", - заявил Гварамиа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

