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Туристов призвали к осторожности на горнолыжных курортах Грузии


18.03.2017   18:49
Любителей активного зимнего отдыха в Грузии призывают к осторожности - «Компания развития горных курортов» просит туристов соблюдать меры осторожности и следовать установленным на горнолыжных трассах правилам. Компания распространила заявление в связи с несчастным случаем, произошедшим недалеко от курорта Гудаури. Накануне, 17 марта, лыжник из Венгрии погиб в результате схода лавины в районе Коби.

«В Коби, в результате схода лавины скончался гражданин Венгрии, который приехал в Грузию для того, чтобы кататься на лыжах – он ушел с горнолыжных трасс Гудаури на пять километров в направлении Коби. «Компания развития горных курортов» выражает соболезнование из-за случившегося и сочувствует семье погибшего», - говорится в заявлении.

Как отмечено в заявлении, на всех горнолыжных курортах страны установлены специальные знаки, а в Гудаури в целях безопасности работают 18 спасателей и 22 «лыжных патрульных». Дороги, трассы оснащены защитными сетками и указателями, которые сообщают лыжникам, где можно кататься, а где нет.






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