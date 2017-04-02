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Илия II: Господь посылает нам испытания для того, чтобы мы еще глубже взглянули в свою душу, рассудок


02.04.2017   16:36
Господь посылает нам испытания для того, чтобы мы еще глубже взглянули в свою душу, рассудок, - об этом заявил

Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия II в ходе воскресной проповеди.

По словам Святейшего, до окончания Великого поста осталось две недели. «Нужно сказать, что эту неделю мы провели тяжело. Это означает, что Господь посылает нам испытания, чтоб мы еще глубже взглянули в свою душу, рассудок. Это значит, что мы должны обращать больше внимания на наше поведение», - отметил патриарх.

Он также сказал и о Преподобной Марии Египетской, отметив, что Мария Египетская является примером того, как может измениться человек и перейти от греха в святую жизнь.
«Святая Мария Египетская во всех нас и помогает всем нам. Прежде всего, в борьбе с самим с собой. Если человек не будет бороться со своей душой, со своей жизнью, то этот человек не одержит победы над другими. Человек сначала должен одержать победу над собой, должен победить свои страсти и только потом будет победителем», - отметил Католикос-Патриарх всея Грузии.

Сегодня, в пятую неделю Великого Поста, Православная Церковь чтит память Преподобной Марии Египетской.






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