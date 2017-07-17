МВД Грузии не подтверждает задержание чеченского блогера

17.07.2017 17:17 В МВД Грузии не подтверждают распространенные российскими СМИ сведения о задержании в Тбилиси чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.



«Человека с таким именем и фамилией мы не задерживали», — сообщили корр. Новости-Грузия в пресс-центре МВД в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.



Согласно информации, распространенной сегодня изданием «Кавказ.Реалии», накануне, 16 июля, в Тбилиси произведено задержание чеченского беженца и известного блогера Тумсо Абдурахманова.



Согласно этим данным, он направил в адрес редакции «Кавказ.Реалии» аудиосообщение о том, что находится под стражей и не имеет возможности оперативно отвечать на вопросы редакции.



Блогер не назвал причины задержания, но отметил, что на данном этапе не стоит вопрос о его передачи России.



По данным издания, Тумсо Абдурахманов подвергся преследованию со стороны силовых структур Чечни после того, как в Грозном не уступил дорогу кортежу тогдашнего главы администрации главы Чечни Рамзана Кадырова, его двоюродного брата Ислама Кадырова.



После угроз от представителей Кадырова Абдурахманов покинул республику и обратился за политическим убежищем к властям Грузии. В настоящий момент судебные органы Грузии рассматривают апелляцию Тумсо Абдурахманова на отказ в предоставлении ему политического убежища, — отмечает российское издание.















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