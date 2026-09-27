Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности мирным путем является одной из наших главнейших национальных задач

27.09.2026 15:41





Восстановление территориальной целостности мирным путём является одной из наших главнейших национальных задач, и этого не смогут изменить ни Барамидзе, ни Гварамия, ни Бердзенишвили, ни кто-либо другой, какой бы заказ или задание они ни получили, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



«На это указывают сначала заявление Барамидзе, затем заявления Гварамия, а до этого было заявление Бердзенишвили. У них новая линия, новый заказ, они поучили новое задание, цель которого - перевести на задний план вопрос восстановления территориальной целостности, чего ни в коем случае нельзя допустить. Восстановление территориальной целостности это одна из наших главнейших национальных задач. Восстановление территориальной целостности мирным путём - одна из наших главнейших национальных задач, и этого не смогут изменить ни Барамидзе, ни Гварамия, ни Бердзенишвили, ни кто-либо другой, какой бы заказ или задание они ни получили», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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