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Кобахидзе: У меня была возможность переговорить как с президентом США, так и с госсекретарем


27.09.2026   15:46


У меня была возможность переговорить как с президентом США, так и с госсекретарем, и я отметил, что мы хотелели бы восстановить стратегическое партнерство, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, шаг со стороны Грузии сделан, а ответные шаги зависят от США.

«Визит был не в США, а в ООН, однако в рамках этого визита у меня была возможность переговорить как с президентом США, так и с госсекретарем США, где я кратко отметил наше желание восстановить стратегическое партнерство. По существу это зависит от самих Соединенных Штатов Америки. С нашей стороны шаг уже сделан, мы ждем соответствующих шагов. Таково было мое послание во время короткой беседы с президентом США и государственным секретарем», — сказал премьер-министр.


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