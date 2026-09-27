Кобахидзе: У меня была возможность переговорить как с президентом США, так и с госсекретарем

27.09.2026 15:46





У меня была возможность переговорить как с президентом США, так и с госсекретарем, и я отметил, что мы хотелели бы восстановить стратегическое партнерство, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, шаг со стороны Грузии сделан, а ответные шаги зависят от США.



«Визит был не в США, а в ООН, однако в рамках этого визита у меня была возможность переговорить как с президентом США, так и с госсекретарем США, где я кратко отметил наше желание восстановить стратегическое партнерство. По существу это зависит от самих Соединенных Штатов Америки. С нашей стороны шаг уже сделан, мы ждем соответствующих шагов. Таково было мое послание во время короткой беседы с президентом США и государственным секретарем», — сказал премьер-министр.







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