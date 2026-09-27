Большая палата ЕСПЧ приняла к рассмотрению дело курьера и гражданского активиста Иракли Миладзе

27.09.2026 16:18





Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла к рассмотрению дело курьера и гражданского активиста Иракли Миладзе после обращения Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA). Оно касается свободы выражения мнения в интернете и стало вторым делом против Грузии, переданным в Большую палату по просьбе заявителя. Первым было дело GYLA и партнёрских организаций о разгоне акции 20 июня 2019 года.



GYLA обратилась в Большую палату в августе 2026 года. Дело связано с административным преследованием Миладзе из-за его публикаций в TikTok, которое началось в 2023 году.



В 2022 году он разместил видео, в котором критиковал транспортную политику Тбилиси и использовал нецензурные выражения в адрес мэра, сотрудников мэрии и полиции. Курьер протестовал против транспортной политики Тбилиси, а также критиковал тех, кто злоупотребляет своими должностными полномочиями и, пользуясь привилегиями, нарушает ПДД. Видео было с заголовком: «Кто не хочет слышать мат, не смотрите и не слушайте».



МВД квалифицировало его действия как мелкое хулиганство по статье 166 КоАП. Тбилисский городской суд оштрафовал Миладзе на ₾2 000, позднее Апелляционный суд снизил штраф до ₾500.

Стоит отметить, что власти не только штрафовали Миладзе, но и арестовали, он провел в изоляторе два дня. Также он сообщал, что при задержании его избили.



19 мая 2026 года Четвёртая секция ЕСПЧ вынесла решение по делу «Миладзе против Грузии», НЕ установив нарушения Европейской конвенции. ЕСПЧ счёл, что высказывания Миладзе не относились к публичной дискуссии и представляли собой личные оскорбления, а не политическую критику. При этом суд отметил, что онлайн-платформы также относятся к публичному пространству, а назначенный штраф не помешал Миладзе продолжить гражданскую и политическую деятельность.



В GYLA отмечают, что вскоре после именно этого решения ЕСПЧ в структуре МВД Грузии было создано так называемое «Управление цензуры», которое занимается административными делами против людей из-за их высказываний в социальных сетях.





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