В грузинских банках рекордно выросли рублевые депозиты

27.09.2026 16:40





В банковской системе страны зафиксирован новый максимум по объему средств, размещенных в российских рублях. Согласно статистике Национального банка, в августе 2026 года объем рублевых депозитов достиг 123,25 млн лари. По текущему курсу это примерно 3,8 млрд рублей.



На первый взгляд сумма выглядит значительной, но в масштабах всей банковской системы ее доля остается небольшой: рублевые депозиты составляют около 0,16% от общего объема депозитов. Поэтому говорить о каком-либо доминировании рубля на грузинском банковском рынке оснований нет.



Гораздо интереснее другое — скорость, с которой растет этот показатель.



Только за август объем рублевых депозитов увеличился примерно на 25%. В июле в банках находилось 98,6 млн лари в рублевом эквиваленте, а месяц спустя показатель вырос до 123,25 млн.



Если сравнивать с августом 2025 года, динамика еще заметнее: тогда объем рублевых депозитов составлял около 47,7 млн лари, то есть за год он вырос почти на 160%.



При этом нынешний показатель стал новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2025 года — тогда в грузинских банках находилось около 121 млн лари в рублевых депозитах. В последующие месяцы объем снижался, однако в 2026 году рост возобновился и теперь прежний максимум превышен.



Поворотный момент в этой истории пришелся на июль 2022 года. Именно тогда рублевые депозиты резко пошли вверх: за один месяц их объем увеличился примерно на 177% — с 17,9 млн до 49,6 млн лари.



После этого последовал период снижения, но с июля 2023 года начался новый устойчивый рост. То есть речь идет уже не об одном краткосрочном скачке, а о периодически возобновляющемся увеличении объема рублевых средств в грузинской банковской системе.



При этом сама статистика не отвечает на главный вопрос — почему именно растет спрос на рублевые депозиты.



Одно из возможных объяснений связано с сохраняющимися экономическими связями с российским рынком: торговыми операциями, доходами, переводами и расчетами компаний или физических лиц, имеющих финансовые потоки в рублях. Однако делать прямой вывод о происхождении всех этих средств только на основании депозитной статистики нельзя.



И здесь важен масштаб. Рубль по-прежнему занимает крайне небольшую долю в общей структуре депозитов, поэтому для всей банковской системы это не системный фактор. Но динамика показывает другое: у определенной части клиентов потребность держать средства именно в российской валюте заметно выросла.



Именно поэтому показатель в 3,8 млрд рублей интересен не столько своей абсолютной величиной, сколько тем, что он отражает продолжающуюся трансформацию финансовых потоков. Пока это небольшой сегмент рынка, но его рост происходит значительно быстрее, чем можно было бы ожидать исходя из его нынешней доли.



Для понимания происходящего важнее следить не только за самим объемом рублевых депозитов, но и за тем, как меняется структура внешней торговли, денежных переводов и трансграничных расчетов. Именно эти показатели смогут показать, является ли нынешний рекорд временным всплеском или частью более долгосрочного процесса.





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