Переводы из России в Грузию рухнули на 88%

27.09.2026 17:29





В августе объем быстрых денежных переводов из России в Грузию сократился на 88% — до $5,1 млн. Месяцем ранее показатель составлял около $41 млн. Россия за один месяц опустилась с третьего на 11-е место среди стран — источников переводов.



Главная причина — санкции ЕС против оператора российской платежной системы «Золотая Корона». В июле через нее проходило более 97% всех переводов из России в Грузию. После введения ограничений система остановила операции на грузинском направлении, и привычный канал фактически исчез.



Но в TBC Capital считают, что нынешний обвал не обязательно означает столь же масштабное и долгосрочное сокращение самих денежных потоков. В ближайшие месяцы часть переводов, вероятно, перейдет на альтернативные каналы.



Похожая ситуация уже была в 2023 году, когда после санкций против Unistream переводы из России сначала резко упали, а затем часть объемов постепенно перешла на другие системы.



Сейчас рынок оказался в похожей точке. Один из основных каналов закрыт, поэтому отправители и получатели будут искать рабочие альтернативы. Насколько быстро восстановятся объемы, зависит от того, какие системы смогут предложить сопоставимые условия, скорость и доступность переводов.



Поэтому августовские $5,1 млн — скорее показатель того, насколько сильно ударило именно отключение «Золотой Короны», чем окончательный новый уровень переводов из России.



Если альтернативные механизмы заработают достаточно быстро, значительная часть выпавшего потока может вернуться уже в ближайшие месяцы. Полного восстановления прежних объемов TBC Capital не обещает, но сценарий постепенной адаптации платежного рынка сейчас выглядит наиболее очевидным.





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