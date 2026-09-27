В Зугдиди открыли бюст национального героя Гиорги Анцухелидзе

27.09.2026 17:32





В Парке национальных героев в Зугдиди установили бюст Гиорги Анцухелидзе. Инициатором выступил Союз воинов Апхазети. На церемонии присутствовали представители региональных и местных властей, правительства Автономной Республики Апхазети, военнослужащие, ветераны, а также родственники и близкие героя.



В рамках мероприятия также показали документальный фильм «Гиорги Анцухелидзе — путь героя», посвящённый его жизни, военной службе и подвигу.



Гиорги Анцухелидзе служил в 41-м батальоне 4-й пехотной бригады Вооружённых сил Грузии. 9 августа 2008 года, во время войны, он оказался в плену у российских военных и подконтрольных им сил. Позже появились видеозаписи, на которых видно, как находившегося в плену Анцухелидзе жестоко избивают и унижают. Его тело было передано грузинской стороне в ноябре 2008 года и впоследствии идентифицировано по ДНК. Посмертно ему было присвоено звание Национального героя Грузии.



В июне 2026 года Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за нарушения права на жизнь и запрета пыток в отношении грузинских военнопленных 2008 года, включая Гиорги Анцухелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





