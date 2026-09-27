Представительство ЕС: Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии

27.09.2026 18:17





Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и еще раз подтверждает приверженность мирному урегулированию конфликта. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии, которое откликается на день падения Сухуми.



«27 сентября, день падения Сухуми, остается одним из самых трагических дней в новейшей истории Грузии.



Мы чтим память погибших в войне, и думаем о тех, кто до сих пор не может вернуться в свои дома», - говорится в заявлении, распространённом представительством Евросоюза в Грузии.





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