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Представительство ЕС: Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии


27.09.2026   18:17


Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и еще раз подтверждает приверженность мирному урегулированию конфликта. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии, которое откликается на день падения Сухуми.

«27 сентября, день падения Сухуми, остается одним из самых трагических дней в новейшей истории Грузии.

Мы чтим память погибших в войне, и думаем о тех, кто до сих пор не может вернуться в свои дома», - говорится в заявлении, распространённом представительством Евросоюза в Грузии.


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