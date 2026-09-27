В результате ДТП в Батуми погиб ребенок в возрасте до 5 лет, есть пострадавшие

27.09.2026 18:21





В результате ДТП в Батуми пострадали четыре человека, один из них - ребенок в возрасте до 5 лет скончался при поступлении в клинику.



Пострадавшие доставлены в клиники Батуми, их состояние оценивается как тяжёлое.



По информации местных жителей, в результате ДТП микроавтобус сбил пешеходов.



На месте были мобилизованы сотрудники Министерства внутренних дел. По факту ведется расследование по статье 276 Уголовного кодекса. Водитель автомобиля, участвовавшего в ДТП, доставлен в здание полиции, проводятся соответствующие следственные мероприятия.





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