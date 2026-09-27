Китайский капитал активнее заходит в гостиничный бизнес Грузии

27.09.2026 18:16





По данным Ассоциации малого и среднего бизнеса, в последнее время китайские инвесторы стали заметно активнее покупать небольшие гостиницы в Грузии.



Глава ассоциации Михаил Челидзе рассказал в интервью «Сакмис Курси», что речь идёт в основном не о классических коммерческих инвестициях, а о модели, при которой китайские компании создают собственную инфраструктуру для обслуживания туристов из Китая.



💬 «В последнее время китайцы активизировались. Они покупают очень много гостиниц, но не столько в коммерческих целях. У них есть крупный капитал и бизнес в Китае, а здесь они открывают филиалы, чтобы самостоятельно контролировать китайский туристический поток. Похожая модель есть у немцев. В основном речь идёт о небольших гостиницах. Насколько мне известно, их больше интересуют города», — заявил Челидзе.



Рост интереса совпал с увеличением числа китайских туристов после введения безвизового режима между Грузией и Китаем.



За первые шесть месяцев 2026 года граждане Китая совершили 54 554 визита в Грузию. По этому показателю Китай занял 8-е место среди ведущих туристических рынков страны.



При этом доля Китая в общем турпотоке пока остаётся сравнительно небольшой — около 2%.





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