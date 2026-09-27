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Red Wings расширяет прямые рейсы в Батуми и Тбилиси из российских регионов
27.09.2026 16:50
Авиакомпания Red Wings расширяет планы по полётам между российскими регионами и Грузией. Перевозчик запросил допуски на рейсы в Тбилиси из шести городов России и получил разрешения на полёты в Батуми ещё из 17 городов. Планируемая частота — от двух до трёх рейсов в неделю.
Рейсы в Тбилиси
Red Wings запросила допуски на выполнение рейсов в Тбилиси из шести российских городов:
• Омск
• Волгоград
• Ижевск
• Красноярск
• Саратов
• Сургут
Речь пока идёт именно о допусках. Это означает, что перевозчик получает право выполнять рейсы по указанным направлениям, но сам факт допуска ещё не означает автоматического запуска каждого маршрута.
Рейсы в Батуми
По Батуми список значительно шире. Red Wings уже получила разрешения на выполнение рейсов из 17 городов России:
• Астрахань
• Череповец
• Чебоксары
• Ульяновск
• Сыктывкар
• Сургут
• Ставрополь
• Оренбург
• Омск
• Нижнекамск
• Калининград
• Иркутск
• Ижевск
• Барнаул
• Красноярск
• Волгоград
• Саратов
Планируемая частота — 2–3 рейса в неделю в зависимости от конкретного направления. Кроме того, рассматривается увеличение количества рейсов между Екатеринбургом и Батуми.
Если программа будет реализована, пассажиры из этих регионов смогут лететь в Батуми напрямую, без необходимости сначала добираться до Москвы или другого крупного авиаузла.
Для самого Батуми это расширение прямой маршрутной сети сразу за счёт нескольких регионов Сибири, Поволжья, юга России и Северо-Запада. При этом на отдельных направлениях уже есть конкуренция со стороны других перевозчиков.
Увеличение рейсов Red Wings происходит на фоне роста пассажиропотока между Россией и Грузией. По данным авиакомпании, за первое полугодие 2026 года перевозки пассажиров в Грузию выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас перевозчик выполняет прямые рейсы в страну из 16 российских городов.
При этом компания развивает направление не только на летний сезон. С 26 октября в зимнем расписании Red Wings запланированы ежедневные рейсы из Жуковского в Тбилиси, а в Батуми — по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Нынешние допуски могут стать основой для дальнейшего расширения региональной сети. Тбилиси — шесть новых потенциальных направлений, Батуми — 17, причём именно батумская программа выглядит наиболее масштабной по количеству российских городов.
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