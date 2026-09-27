Red Wings расширяет прямые рейсы в Батуми и Тбилиси из российских регионов

27.09.2026 16:50





Авиакомпания Red Wings расширяет планы по полётам между российскими регионами и Грузией. Перевозчик запросил допуски на рейсы в Тбилиси из шести городов России и получил разрешения на полёты в Батуми ещё из 17 городов. Планируемая частота — от двух до трёх рейсов в неделю.



Рейсы в Тбилиси



Red Wings запросила допуски на выполнение рейсов в Тбилиси из шести российских городов:



• Омск

• Волгоград

• Ижевск

• Красноярск

• Саратов

• Сургут



Речь пока идёт именно о допусках. Это означает, что перевозчик получает право выполнять рейсы по указанным направлениям, но сам факт допуска ещё не означает автоматического запуска каждого маршрута.



Рейсы в Батуми



По Батуми список значительно шире. Red Wings уже получила разрешения на выполнение рейсов из 17 городов России:



• Астрахань

• Череповец

• Чебоксары

• Ульяновск

• Сыктывкар

• Сургут

• Ставрополь

• Оренбург

• Омск

• Нижнекамск

• Калининград

• Иркутск

• Ижевск

• Барнаул

• Красноярск

• Волгоград

• Саратов



Планируемая частота — 2–3 рейса в неделю в зависимости от конкретного направления. Кроме того, рассматривается увеличение количества рейсов между Екатеринбургом и Батуми.



Если программа будет реализована, пассажиры из этих регионов смогут лететь в Батуми напрямую, без необходимости сначала добираться до Москвы или другого крупного авиаузла.



Для самого Батуми это расширение прямой маршрутной сети сразу за счёт нескольких регионов Сибири, Поволжья, юга России и Северо-Запада. При этом на отдельных направлениях уже есть конкуренция со стороны других перевозчиков.



Увеличение рейсов Red Wings происходит на фоне роста пассажиропотока между Россией и Грузией. По данным авиакомпании, за первое полугодие 2026 года перевозки пассажиров в Грузию выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас перевозчик выполняет прямые рейсы в страну из 16 российских городов.



При этом компания развивает направление не только на летний сезон. С 26 октября в зимнем расписании Red Wings запланированы ежедневные рейсы из Жуковского в Тбилиси, а в Батуми — по вторникам, пятницам и воскресеньям.



Нынешние допуски могут стать основой для дальнейшего расширения региональной сети. Тбилиси — шесть новых потенциальных направлений, Батуми — 17, причём именно батумская программа выглядит наиболее масштабной по количеству российских городов.





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