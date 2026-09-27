Зурабишвили: власти Грузии находятся на службе Кремля

27.09.2026 16:14





Нынешние власти Грузии служат России, и исправить ситуацию можно будет, лишь объединившись всей страной. Об этом пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила во время своего выступления в Национальном собрании Франции.



По ее словам, «режим пользуется широкой поддержкой Кремля, и его поздравляют то кремлевские спикеры, то сами лидеры».



«В Грузии криминализировано уже практически всё: выражение мнений, просто стояние на тротуаре; некоторых людей уже осудили и арестовали за высказанное в фейсбуке мнение, а в Министерстве внутренних дел создан специальный департамент для слежки за записями граждан.





Это режим, который находится на службе у России — принудительно или добровольно, этого никто никогда не сможет доказать, однако то, что мы наблюдаем, — это не просто пророссийские нарративы в пропаганде, но и пророссийские политические позиции; режим пользуется широкой поддержкой Кремля, и его поздравляют то кремлевские спикеры, то сами лидеры», — заявила пятый президент.



По словам Зурабишвили, будущее Грузии в первую очередь зависит от самого грузинского общества, политических и неполитических гражданских сил, культуры, медиа и тех людей, которые продолжают сопротивление:



«Победить поддерживаемый извне авторитарный режим можно только тогда, когда страна объединяется против экзистенциальной угрозы. Нынешняя ситуация уже выходит за рамки обычной межпартийной конкуренции и требует единого ответа не только от политических партий, но и от всего гражданского общества», — сказала Саломе Зурабишвили, обращаясь к депутатам Национального собрания Франции.



SOVA

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