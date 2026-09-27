Папуашвили: Без правильной политики «Грузинской мечты» было бы невозможно сохранить мир

27.09.2026 15:45





В период независимости Грузии из четырех правительств именно правительство «Грузинской мечты» смогло сохранить непрерывный мир. Без правильной политики и поддержки грузинского общества было бы невозможно сохранить мир, – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам Папуашвили, новейшая история страны показывает, что конфликты и войны были более естественным состоянием, в то время как правительство «Грузинской мечты» перевело страну из разрушительного русла в мирное русло.



«С нашим старанием Европейский суд по правам человека, основываясь на нашем иске установил, что Россия оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион, причем оккупировала их не только с 2008 года, но и с 1990-х годов. Согласно решению Страсбургского суда, Россия является государством, осуществляющим эффективный контроль, а это означает, что это оккупация. Что касается оккупации, то до недавнего времени Европейский союз ни в одном документе или заявлении не говорил о том, что Россия оккупировала территорию Грузии, и называл Абхазию и Цхинвальскую область не оккупированными территориями, а, иными словами, территориями, отделенными от Грузии. В результате наших постоянных призывов, в течение последних двух лет, возможно, в некоторых заявлениях, Абхазия и Цхинвальский регион упоминаются комбинированно – одновременно как оккупированные и отделившиеся территории, что также неприемлемо. Европейский союз должен наконец отказаться от таких двойных стандартов и называть оккупацию оккупацией», – заявил Папуашвили.



С момента падения Сухуми прошло 33 года. Боевые действия в Абхазии начались 14 августа 1992 года и продолжались 13 месяцев и 13 дней.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





