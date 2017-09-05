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Суд приговорил протоиерея Георгия Мамаладзе к 9 годам заключения


05.09.2017   14:46
Городской суд Тбилиси признал отца Георгия Мамаладзе виновным в подготовке убийства, и приговорил к 9 годам лишения свободы. Несколько минуты назад судья Бесик Бугианишвили огласил решение. Протоиерей Георгий Мамаладзе не присутствовал на судебном заседании.

Судья переквалифицировал обвинение Георгия Мамаладзе - подготовку убийства из корысти, и признал виновным в подготовке предумышленного убийства. В то же время снял с него отягчающее обстоятельство. Бесик Бугианишвили вместо корысти назвал мотивом месть.

10 февраля прокуратура задержала в Тбилисском международном аэропорте протоиерея Георгия Мамаладзе по обвинению в подготовке убийства секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили. По утверждению следствия, Мамаладзе пытался отравить Тетруашвили цианидом, и делал это из корысти. С 10 февраля протоиерею определили как меру пресечения заключение.







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