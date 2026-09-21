Состоялась премьера фильма «Железный капитан» о карьере Муртаза Хурцилава

21.09.2026 11:00







Легендарный футболист, капитан тбилисского "Динамо" (1970-1975) и сборной СССР(1972-1974) , вице-чемпион Европы 1972 и бронзовый призер Олимпийских игр того же года, обладатель бронзовых медалей Чемпионата Мира 1966 года, член символической сборной Европы 1972 года Муртаз Калистратович Хурцилава большими буквами вошел в историю футбола Сакартвело , в историю европейского и мирового футбола. Автор этих строк и кинорежиссер, лауреат нескольких международных кинофестивалей, вице-президент Национальной Киноакадемии Сакартвело Гоги Торадзе в конце 1970-х- первой половине 1970-х годов имели счастье в живую, на стадионах видеть его классную игру. Муртаз для нас был олицетворением гордости Сакартвело, сочетания высочайшего футбольного мастерства и изумительных человеческих качеств, которые принесли ему популярность во всем мире.



Автор этих строк лично знаком с Муртазом Калистратовичем с начала 1980-х годов, наше знакомство состоялось в моем родном Сухуми. До этого я не раз видел его как футболиста на полях стадионов в Сочи, Сухуми, Зугдиди, Тбилиси и Кутаиси. В этом списке Кутаиси упомянут по очень простой причине- с середины 1975 года после ухода из «Динамо» Тбилиси Муртаз по просьбе одного из тренеров «Торпедо» Кутаиси , уроженца г. Очамчире Гарри Сордия (1936-2006) почти один год играл в «Торпедо», отклонив предложения ряда клубов Москвы и Украины.



Работа над картиной



Моим давнишним желанием и мечтой режиссера Гоги Торадзе было снятие художественно- документального фильма о жизни и карьере Муртаза. И эту мечту мы сумели реализовать в 2024-2026 годах, в работе над созданием фильма под названием «Железный капитан» наряду с Гоги Торадзе (режиссер) и автором этих строк (главный консультант картины ) активно участвовали Тенгиз Тхилава (автор сценария), Зураб Ортавидзе (оператор) и Давид Кацарава (монтаж).



Автор этих строк 1,5 года назад связался с проживающими с октября 1973 года в Израиле членами семьи уроженца села Бандза Мартвильского района Бичико Шалелашвили (1936-2012 ) – капитана и затем тренера фк «Салхино» Мартвили, человека, который в конце 1950-х годов сыграл решающую роль в становлении Муртаза как футболиста. Именно Бичико Шалелашвили убедил Калистратэ Хурцилава разрешить юному Муртазу избрать футбол как свое будущее. Из Израиля от детей Бичико Шалелашвили ( сыновья Мераб и Тенгиз, дочь Манана) я получил немало фотографий и информаций, связанных с юностью Муртаза, его родителями и семьей Шалелашвили в Бандза.



При поддержке большого знатока футбола, известного общественного деятеля , мецената спорта Анзора Кикалишвили автору этих строк удалось достать в Европе интересные архивные видеокадры игры Муртаза Калистратовича на ЧМ 1966 и 1970, на ЧЕ 1972, Олимпиаде 1972 и в отборочных турнирах и роль Анзора мы подчеркнули и в



Следует особо отметить, что большую помощь съемочной группе кинорежиссера Гоги Торадзе оказала Федерация футбола Сакартвело. «Если бы не поддержка Федерации футбола Сакартвело, то нам не удалось бы завершить работу над созданием фильма «Железный капитан»,- сказал Г. Торадзе во время выступления перед показом картины в Доме Кино.



Также следует указать на то, что помощь в подготовке кадров из исторического села Бандза, где родился и вырос Муртаз, оказал проживающий в Тбилиси уроженец Бандза Гогита Габуния и житель села Бандза Васо Кекелия-сосед семьи Хурцилава.



Дом Кино и премьера фильма



Первоначально показ фильма «Железный капитан» планировалось провести в конце июня текущего года, но из-за болезни 85-летнего Муртаза Калистратовича пришлось перенести на сентябрь. И вот настал день премьеры- 16 сентября. В зале Дома Кино в Тбилиси был аншлаг: среди тех,



По решению режиссера фильма Г. Торадзе ведущим этого вечера-премьеры ленты был автор этих строк. В начале на сцену зала Дома Кино мы вывели футболистов детской команды «Алгети», команды, созданной 25 лет назад при поддержке легендарного комментатора и артиста Котэ Махарадзе ( 1926-2002) и комментатора-рекордсмена, заслуженного тренера Сакартвело Джамлета Хухашвили ( 1944-2023). Капитан этой детской команды Александрэ Девдариани и президент «Алгети» Эльдар Гулиашвили



Затем был показан трехминутный видеосюжет о творчестве титулованного кинорежиссера Г. Торадзе, я отметил , что с 1981 до 2026 годы Гоги Торадзе создал 23 телевизионных документальных и художественно -документальных фильмов о достижениях спортсменов Сакартвело ( о футболистах , о баскетболе, регби, борьбе, пулевой стрельбе, таэквандо, легкой атлетике, шахматы и т.д.) , ряд его лент стали лауреатами международных кинофестивалей в Милане, Неаполе, Ташкенте, Сиднее, Буэнос-Айресе и т.д. Кроме спортивных фильмов Гоги в последние три десятилетия создал 30 телевизионных документальных и художественных короткометражных фильмов по историко -общественной тематике (о деятельности Илии Второго, об Ариэле Шароне, Джоне Малхазе Шаликашвили, Димитрия Амилахвари и т.д.), которые получили высокие отзывы наших и иностранных специалистов.



После показа фильма ведущий премьеры предоставил слово Муртазу Калистратовичу. Он поблагодарил создателей ленты и пришедших на премьеру спортсменов, деятелей кино, журналистов, общественных деятелей и поклонников футбола. Выступившие перед собравшимися легендарные футболисты Александрэ Чивадзе, Манучар Мачаидзе и Реваз Дзодзуашвили поведали ряд интересных эпизодов из периода карьеры Муртаза и игры с ними .

Кинорежиссер Г.Торадзе при содействии Т. Тхилава подготовил также англоязычную версию этого фильма, при содействии автора этих строк этот фильм планируется показать специалистам, ветеранам и поклонникам футбола разных стран мира.





Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Сакартвело



Фото – В атаке М.Хурцилава (афиша премьеры).

Легендарный футболист, капитан тбилисского "Динамо" (1970-1975) и сборной СССР(1972-1974) , вице-чемпион Европы 1972 и бронзовый призер Олимпийских игр того же года, обладатель бронзовых медалей Чемпионата Мира 1966 года, член символической сборной Европы 1972 года Муртаз Калистратович Хурцилава большими буквами вошел в историю футбола Сакартвело , в историю европейского и мирового футбола. Автор этих строк и кинорежиссер, лауреат нескольких международных кинофестивалей, вице-президент Национальной Киноакадемии Сакартвело Гоги Торадзе в конце 1970-х- первой половине 1970-х годов имели счастье в живую, на стадионах видеть его классную игру. Муртаз для нас был олицетворением гордости Сакартвело, сочетания высочайшего футбольного мастерства и изумительных человеческих качеств, которые принесли ему популярность во всем мире.Автор этих строк лично знаком с Муртазом Калистратовичем с начала 1980-х годов, наше знакомство состоялось в моем родном Сухуми. До этого я не раз видел его как футболиста на полях стадионов в Сочи, Сухуми, Зугдиди, Тбилиси и Кутаиси. В этом списке Кутаиси упомянут по очень простой причине- с середины 1975 года после ухода из «Динамо» Тбилиси Муртаз по просьбе одного из тренеров «Торпедо» Кутаиси , уроженца г. Очамчире Гарри Сордия (1936-2006) почти один год играл в «Торпедо», отклонив предложения ряда клубов Москвы и Украины.Моим давнишним желанием и мечтой режиссера Гоги Торадзе было снятие художественно- документального фильма о жизни и карьере Муртаза. И эту мечту мы сумели реализовать в 2024-2026 годах, в работе над созданием фильма под названием «Железный капитан» наряду с Гоги Торадзе (режиссер) и автором этих строк (главный консультант картины ) активно участвовали Тенгиз Тхилава (автор сценария), Зураб Ортавидзе (оператор) и Давид Кацарава (монтаж).Автор этих строк 1,5 года назад связался с проживающими с октября 1973 года в Израиле членами семьи уроженца села Бандза Мартвильского района Бичико Шалелашвили (1936-2012 ) – капитана и затем тренера фк «Салхино» Мартвили, человека, который в конце 1950-х годов сыграл решающую роль в становлении Муртаза как футболиста. Именно Бичико Шалелашвили убедил Калистратэ Хурцилава разрешить юному Муртазу избрать футбол как свое будущее. Из Израиля от детей Бичико Шалелашвили ( сыновья Мераб и Тенгиз, дочь Манана) я получил немало фотографий и информаций, связанных с юностью Муртаза, его родителями и семьей Шалелашвили в Бандза.При поддержке большого знатока футбола, известного общественного деятеля , мецената спорта Анзора Кикалишвили автору этих строк удалось достать в Европе интересные архивные видеокадры игры Муртаза Калистратовича на ЧМ 1966 и 1970, на ЧЕ 1972, Олимпиаде 1972 и в отборочных турнирах и роль Анзора мы подчеркнули и в день премьеры фильма Следует особо отметить, что большую помощь съемочной группе кинорежиссера Гоги Торадзе оказала Федерация футбола Сакартвело. «Если бы не поддержка Федерации футбола Сакартвело, то нам не удалось бы завершить работу над созданием фильма «Железный капитан»,- сказал Г. Торадзе во время выступления перед показом картины в Доме Кино.Также следует указать на то, что помощь в подготовке кадров из исторического села Бандза, где родился и вырос Муртаз, оказал проживающий в Тбилиси уроженец Бандза Гогита Габуния и житель села Бандза Васо Кекелия-сосед семьи Хурцилава.Первоначально показ фильма «Железный капитан» планировалось провести в конце июня текущего года, но из-за болезни 85-летнего Муртаза Калистратовича пришлось перенести на сентябрь. И вот настал день премьеры- 16 сентября. В зале Дома Кино в Тбилиси был аншлаг: среди тех, кто пришел на премьеру фильма , были выдающиеся и титулованные футболисты Александрэ Чивадзе, Манучар Мачаидзе, Реваз Дзодзуашвили, президент Национального Олимпийского Комитета Сакартвело , Олимпийский чемпион 1992 года, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Лери Хабелов, заместитель министра спорта Сакартвело Ираклий Долаберидзе (успешный каратист и титулованный тренер), депутат парламента Ладо Божадзе, ветераны футбола Леван Нодия, Реваз Арвеладзе и Дато Лордкипанидзе, делегат УЕФА, ответственный работник Федерации футбола Сакартвело Мамука Кварацхелия, председатель «Союза евреев Сакартвело» Мераб Чанчалашвили, популярный певец, лауреат ряда международных музыкальных фестивалей Энрико Джанелидзе, вице-президент Ассоциации спортивных журналистов Сакартвело Михаил Абаишвили, деятели кино и спорта. Зал овациями встретил появление Муртаза Калистратовича и его супруги Наны Гучмазашвили, членов семьи , в их числе был и сын Муртаза Гога Хурцилава (бывший футболист юношеской сборной Сакартвело и юношеской сборной СССР).По решению режиссера фильма Г. Торадзе ведущим этого вечера-премьеры ленты был автор этих строк. В начале на сцену зала Дома Кино мы вывели футболистов детской команды «Алгети», команды, созданной 25 лет назад при поддержке легендарного комментатора и артиста Котэ Махарадзе ( 1926-2002) и комментатора-рекордсмена, заслуженного тренера Сакартвело Джамлета Хухашвили ( 1944-2023). Капитан этой детской команды Александрэ Девдариани и президент «Алгети» Эльдар Гулиашвили вручили Муртазу подарки Затем был показан трехминутный видеосюжет о творчестве титулованного кинорежиссера Г. Торадзе, я отметил , что с 1981 до 2026 годы Гоги Торадзе создал 23 телевизионных документальных и художественно -документальных фильмов о достижениях спортсменов Сакартвело ( о футболистах , о баскетболе, регби, борьбе, пулевой стрельбе, таэквандо, легкой атлетике, шахматы и т.д.) , ряд его лент стали лауреатами международных кинофестивалей в Милане, Неаполе, Ташкенте, Сиднее, Буэнос-Айресе и т.д. Кроме спортивных фильмов Гоги в последние три десятилетия создал 30 телевизионных документальных и художественных короткометражных фильмов по историко -общественной тематике (о деятельности Илии Второго, об Ариэле Шароне, Джоне Малхазе Шаликашвили, Димитрия Амилахвари и т.д.), которые получили высокие отзывы наших и иностранных специалистов.После показа фильма ведущий премьеры предоставил слово Муртазу Калистратовичу. Он поблагодарил создателей ленты и пришедших на премьеру спортсменов, деятелей кино, журналистов, общественных деятелей и поклонников футбола. Выступившие перед собравшимися легендарные футболисты Александрэ Чивадзе, Манучар Мачаидзе и Реваз Дзодзуашвили поведали ряд интересных эпизодов из периода карьеры Муртаза и игры с ними .Кинорежиссер Г.Торадзе при содействии Т. Тхилава подготовил также англоязычную версию этого фильма, при содействии автора этих строк этот фильм планируется показать специалистам, ветеранам и поклонникам футбола разных стран мира.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист СакартвелоФото – В атаке М.Хурцилава (афиша премьеры).





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