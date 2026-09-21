Иностранец пытался вылететь из Тбилиси по поддельному паспорту

21.09.2026 11:09





Сотрудники Главного управления по контролю и координации границ Патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали иностранного гражданина по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии.



Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина в Тбилисском международном аэропорту при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии с использованием поддельного документа.



Ведется расследование по статьям 19-344 и 362 части 1 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до 5 лет.





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