Сегодня началась регистрация на профессиональные образовательные программы

21.09.2026 11:05









По их информации, в рамках осеннего приема 2026 года объявлен набор на 568 профессиональных образовательных программ, в том числе на 37 программ среднего профессионального образования, в которые интегрированы результаты обучения среднего уровня полного общего образования. Общее количество мест, определенных в 80 профессиональных образовательных учреждениях, составляет 21 372.



«При регистрации абитуриент может выбрать не более трех желаемых профессиональных образовательных программ и изменить свой выбор до окончания срока регистрации.



Право продолжить обучение по профессиональным образовательным программам имеют лица как с документом, подтверждающим базовое образование, так и с документом, подтверждающим полное общее образование. При этом абитуриент должен соответствовать установленным конкретной программой требованиям для допуска, которые различаются в зависимости от типа и уровня программы.



С учетом данных, имеющихся в Информационной системе управления профессиональным образованием, лицо, имеющее статус действующего профессионального студента, ограничено в праве регистрироваться на программу, за исключением случая, когда оно завершит текущую программу до начала обучения по новой программе.



Обучение по профессиональным образовательным программам полностью финансируется государством в профессиональных образовательных учреждениях, учрежденных государством. В учреждениях, созданных в форме юридического лица частного права, ваучерное финансирование предоставляется в соответствии с приоритетами, определенными министром образования, науки и молодежи Грузии.



Правом на финансирование пользуются граждане Грузии, иностранные граждане со статусом соотечественника, проживающего за рубежом, а также лица со статусом просителя убежища, беженца или гуманитарным статусом.



Финансированием также могут воспользоваться профессиональные студенты без гражданства, имеющие статус в Грузии, которые находятся или находились под государственной опекой (в приемной семье, в домах семейного типа, приютах и других учреждениях). Для этого необходимо предоставить ССИП «Информационная система управления образованием» обращение учреждения и соответствующий документ.



В соответствии с Кодексом обороны Грузии профессиональному студенту, зачисленному на профессиональную образовательную программу, один раз предоставляется право на отсрочку от призыва на национальную военную службу до завершения профессиональной образовательной программы, если ранее он не пользовался этим правом.



С 12 октября по 8 ноября включительно будет проводиться отбор абитуриентов в соответствии с требованиями и процедурами, установленными соответствующей профессиональной образовательной программой и образовательным учреждением.



Отбор на программы высшего профессионального образования будет осуществляться по результатам тестирования, организованного ССИП «Национальный центр оценки и экзаменов». Тестирование по естественным наукам состоится 24 октября, а по грамотности и количественной грамотности — 25 октября.



После завершения процесса отбора ССИП «Информационная система управления образованием» на основании результатов оценки абитуриентов, статуса получателя пособия на проживание в Единой базе данных социально незащищенных семей и уровня полученного образования составляет рейтинговый список абитуриентов.



Если на этапе регистрации абитуриент выбрал несколько профессиональных образовательных программ, после публикации результатов, с 11 по 13 ноября включительно, он обязан зафиксировать в системе окончательный выбор и отметить одну из программ, на которую получил право быть зачисленным.



Подробная информация о профессиональных образовательных программах, учреждениях, условиях приема и регистрации доступна на электронном портале профессионального образования vet.ge.



Для получения дополнительной информации, связанной с профессиональным образованием, заинтересованные лица могут обратиться на горячую линию ССИП «Информационная система управления образованием» по номеру (+995 32) 2200 220 или написать на электронный адрес



Видеоинструкция по регистрации на портале профессионального образования: https://www.youtube.com/watch?v=YYEJZ7t7qEQ



Видеоинструкция по регистрации на профессиональные образовательные программы: https://www.youtube.com/watch?v=4V6pgRHhhjk», — говорится в информации Информационной системы управления образованием.

Регистрация на профессиональные образовательные программы на портале профессионального образования vet.ge началась сегодня и продлится до 9 октября, сообщает Информационная система управления образованием.По их информации, в рамках осеннего приема 2026 года объявлен набор на 568 профессиональных образовательных программ, в том числе на 37 программ среднего профессионального образования, в которые интегрированы результаты обучения среднего уровня полного общего образования. Общее количество мест, определенных в 80 профессиональных образовательных учреждениях, составляет 21 372.«При регистрации абитуриент может выбрать не более трех желаемых профессиональных образовательных программ и изменить свой выбор до окончания срока регистрации.Право продолжить обучение по профессиональным образовательным программам имеют лица как с документом, подтверждающим базовое образование, так и с документом, подтверждающим полное общее образование. При этом абитуриент должен соответствовать установленным конкретной программой требованиям для допуска, которые различаются в зависимости от типа и уровня программы.С учетом данных, имеющихся в Информационной системе управления профессиональным образованием, лицо, имеющее статус действующего профессионального студента, ограничено в праве регистрироваться на программу, за исключением случая, когда оно завершит текущую программу до начала обучения по новой программе.Обучение по профессиональным образовательным программам полностью финансируется государством в профессиональных образовательных учреждениях, учрежденных государством. В учреждениях, созданных в форме юридического лица частного права, ваучерное финансирование предоставляется в соответствии с приоритетами, определенными министром образования, науки и молодежи Грузии.Правом на финансирование пользуются граждане Грузии, иностранные граждане со статусом соотечественника, проживающего за рубежом, а также лица со статусом просителя убежища, беженца или гуманитарным статусом.Финансированием также могут воспользоваться профессиональные студенты без гражданства, имеющие статус в Грузии, которые находятся или находились под государственной опекой (в приемной семье, в домах семейного типа, приютах и других учреждениях). Для этого необходимо предоставить ССИП «Информационная система управления образованием» обращение учреждения и соответствующий документ.В соответствии с Кодексом обороны Грузии профессиональному студенту, зачисленному на профессиональную образовательную программу, один раз предоставляется право на отсрочку от призыва на национальную военную службу до завершения профессиональной образовательной программы, если ранее он не пользовался этим правом.С 12 октября по 8 ноября включительно будет проводиться отбор абитуриентов в соответствии с требованиями и процедурами, установленными соответствующей профессиональной образовательной программой и образовательным учреждением.Отбор на программы высшего профессионального образования будет осуществляться по результатам тестирования, организованного ССИП «Национальный центр оценки и экзаменов». Тестирование по естественным наукам состоится 24 октября, а по грамотности и количественной грамотности — 25 октября.После завершения процесса отбора ССИП «Информационная система управления образованием» на основании результатов оценки абитуриентов, статуса получателя пособия на проживание в Единой базе данных социально незащищенных семей и уровня полученного образования составляет рейтинговый список абитуриентов.Если на этапе регистрации абитуриент выбрал несколько профессиональных образовательных программ, после публикации результатов, с 11 по 13 ноября включительно, он обязан зафиксировать в системе окончательный выбор и отметить одну из программ, на которую получил право быть зачисленным.Подробная информация о профессиональных образовательных программах, учреждениях, условиях приема и регистрации доступна на электронном портале профессионального образования vet.ge.Для получения дополнительной информации, связанной с профессиональным образованием, заинтересованные лица могут обратиться на горячую линию ССИП «Информационная система управления образованием» по номеру (+995 32) 2200 220 или написать на электронный адрес [email protected] Видеоинструкция по регистрации на портале профессионального образования: https://www.youtube.com/watch?v=YYEJZ7t7qEQВидеоинструкция по регистрации на профессиональные образовательные программы: https://www.youtube.com/watch?v=4V6pgRHhhjk», — говорится в информации Информационной системы управления образованием.





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