Патриарх Шио III совершит богослужение в Батумском кафедральном соборе

21.09.2026 10:55





В праздник Рождества Пресвятой Богородицы Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси, митрополит Бичвинта и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Шио III совершит богослужение в Батумском кафедральном соборе.



Богослужение началось в 10:00.



Грузинская апостольская автокефальная православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы Марии. Как известно, три из двенадцати великих христианских праздников - Рождество Богородицы, Введение во храм и Успение - непосредственно посвящены Пресвятой Богородице.





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