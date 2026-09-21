Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Патриарх Шио III совершит богослужение в Батумском кафедральном соборе


21.09.2026   10:55


В праздник Рождества Пресвятой Богородицы Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси, митрополит Бичвинта и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Шио III совершит богослужение в Батумском кафедральном соборе.

Богослужение началось в 10:00.

Грузинская апостольская автокефальная православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы Марии. Как известно, три из двенадцати великих христианских праздников - Рождество Богородицы, Введение во храм и Успение - непосредственно посвящены Пресвятой Богородице.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна